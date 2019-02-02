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Eniştesini pompalı tüfekle öldüren kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 18:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde lise binasında eniştesini pompalı tüfekle öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gaziemir’de bulunan Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde ablasının kocası Erdal Demirsoy’u (55) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ş.G.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde lise binasında eniştesini pompalı tüfekle öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziemir’de bulunan Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde ablasının kocası Erdal Demirsoy’u (55) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ş.G.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı. Zanlı Ş.G., polise verdiği ifadede eniştesinin kendisini taciz ettiğini ve bu durumun dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Eniştesinin iş yerine gelebileceği düşüncesiyle pompalı tüfeği okula gece soktuğunu söyleyen Ş.G., eniştesini arayıp okula çağırdığını da belirtti. Zanlının, eniştesinin okula geldikten sonra tartışmaya başladıklarını ve ateş ettiğini söylediği bildirildi. Evli ve 2 çocuk annesi Ş.G. cezaevine gönderildi.

Olay geçmişi
İzmir’de bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan Şengül G., çalıştığı okulda eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdığı Demirsoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay yerine gelen polis ekipleri Şengül G.’yi gözaltına almıştı.

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