Eniştesini pompalı tüfekle öldüren şahsa 10 yıl hapis cezası verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kız kardeşini dövdüğü ve eşi ile ilişkisinin olduğu iddia edilen eniştesini baba yadigarı tüfekle öldüren şahsa 10 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 28 Ocak 2018 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta ikamet eden Sinan Deniz (41) kayınbiraderi olan Bekir Düzcü (30) tarafından sokağın ortasında pompalı tüfekle 2 el ateş edilerek vuruldu. Silah sesinin duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eniştesini vurduğunu itiraf etti

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken, olaydan birkaç saat sonra Düzcü polis ekiplerine gelerek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunda eniştesinin ablasını sürekli işkence ve darp ettiğini ileri süren Düzcü, bu nedenden dolayı ablasının baba evine geldiğini söyledi. Eniştesinin ablasını eve gelerek zorla götürmek istediği esnada çıkan arbede şahıs evde bulunun pompalı tüfekle eniştesini vurduğunu itiraf etti.