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Eniştesini pompalı tüfekle öldüren şahsa 10 yıl hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kız kardeşini dövdüğü ve eşi ile ilişkisinin olduğu iddia edilen eniştesini baba yadigarı tüfekle öldüren şahsa 10 yıl hapis cezası verildi.Olay, 28 Ocak 2018 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta meydana geldi.

Eniştesini pompalı tüfekle öldüren şahsa 10 yıl hapis cezası verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kız kardeşini dövdüğü ve eşi ile ilişkisinin olduğu iddia edilen eniştesini baba yadigarı tüfekle öldüren şahsa 10 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 28 Ocak 2018 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta ikamet eden Sinan Deniz (41) kayınbiraderi olan Bekir Düzcü (30) tarafından sokağın ortasında pompalı tüfekle 2 el ateş edilerek vuruldu. Silah sesinin duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eniştesini vurduğunu itiraf etti
İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken, olaydan birkaç saat sonra Düzcü polis ekiplerine gelerek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunda eniştesinin ablasını sürekli işkence ve darp ettiğini ileri süren Düzcü, bu nedenden dolayı ablasının baba evine geldiğini söyledi. Eniştesinin ablasını eve gelerek zorla götürmek istediği esnada çıkan arbede şahıs evde bulunun pompalı tüfekle eniştesini vurduğunu itiraf etti.

Davanın karar duruşması görüldü
Emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Bekir Düzcü’nün yargılandığı davada karar verdi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 1 yıldır tutuklu olan Bekir Düzcü, olayda hayatını kaybeden Sinan Deniz’in kardeşi Erman Deniz ve tarafların avukatı katıldı.
Duruşmada Cumhuriyet Savcısınca 6 Mart’ta esas hakkındaki iddianame tekrarlandı. Daha sonra mahkeme heyeti tarafından avukatlara beyanları soruldu. İddianamede sanığın baskı altında suçu işlediği yönündeki beyanları kabul etmediklerini söyleyen maktul Sinan Deniz’in avukatı, olayın planlayarak tasarlandığını iddia etti.

Duruşmada ortaya çıkan ayrıntılar kan dondurdu
Daha sonra söz alan Bekir Düzcü’nün avukatı, sanığın Sinan Deniz’i büyük bir baskı altında öldürdüğünü belirtti. Yapılan incelemelerde Deniz’in eşi A.D.’ye sürekli şiddet ve cinsel istismarda bulunduğunu ve A.D.’nin ağabeyi Bekir Düzcü’nün eski eşi ile ilişkisinin olduğunun kanıtlandığını ifade etti. Maktul ile eşini arasında ilişkisinin olduğunu öğrenen Düzcü’nün eşinden boşanmak zorunda kaldığını dile getiren sanık avukatı, Deniz’in baba evine dönen eşini de sürekli tehdit ettiğini söyledi.

İfadeler kan dondurdu
Olay günü eşinin gittiği eve giden Deniz’in Düzcü’ye ‘Eşin ile yattım, kız kardeşin ile yattım. Annen ve engelli kız kardeşinle de yatacağım diyerek ağır tahrikte bulunduğunu belirten sanık avukatı, müvekkilinin cinayeti korku içerisinde savunma amaçlı cinayeti işlediğini beyan etti. Avukat beyanlarının ardından sanığa son sözü soruldu. Son sözünde avukatının beyanlarına katıldığını belirten Düzcü, “Keşke bunlar yaşanmasaydı. Başka bir sözüm yok. Karar sizindir” dedi.

10 yıl hapis cezası verildi
Mahkeme heyeti sanığın son sözlerinin dinlenmesinin ardından kararını açıkladı. Heyet tarafından Düzcü’nün 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Eniştesini pompalı tüfekle öldüren şahsa 10 yıl hapis cezası verildi

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