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Eniştesini pompalı tüfekle vuran şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

BOLU'da, tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olan Kubilay Y.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olan Kubilay Y. (25) adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta İsa Şeker’e ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan İsa Şeker, baldızının oğlu Kubilay Y. ile sabah saatlerinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Kubilay Y. kendi evine giderek ruhsatlı av tüfeğini alıp, evinin önüne geldiği İsa Şeker'i dışarıya çağırdı. Kubilay Y., evden çıkan eniştesine pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Şeker sağ bacağından vuruldu. Kubilay Y., olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kubilay Y., adliyeye sevk edildi.

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