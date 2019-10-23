HABER

Eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir kadın, eniştesine tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, olay Sarıgöl ilçesine bağlı Karacali Mahallesinde meydana geldi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir kadın, eniştesine tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay Sarıgöl ilçesine bağlı Karacali Mahallesinde meydana geldi. Mahallede ikamet eden S.V. (37) sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, S.V.’nin baldızı olan M.H.’yi (24) gözaltına aldı. Genç kadının gece geç saatlerde eve gelen ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü S.V.’yi tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü belirlendi. S.V.’nin cenazesi incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, eniştesini öldürdüğü iddia edilen M.H.’nin ilk ifadesinde; S.V.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ses çıkarması halinde babasını da öldüreceğini söylediği belirtildi. Evlerinin yanında bulunan besihaneye giderek, hayvanlarda kullandıkları şırıngaya tarım ilacı koyduğunu ve S.V.’ye "Çok sinirlisin, bu sakinleştirici bir ilaç. Ben de kullanıyorum" diyerek enjekte ettiğini ifade eden M.H.’nin olayı zor durumda kaldı için yaptığını ve çok pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurduYaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu
Öldürülen müteahhidin eşi: Merhametinin kurbanı olduÖldürülen müteahhidin eşi: Merhametinin kurbanı oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.