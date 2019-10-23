Eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdü iddiası

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir kadın, eniştesine tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıgöl ilçesine bağlı Karacali Mahallesinde meydana geldi. Mahallede ikamet eden S.V. (37) sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, S.V.’nin baldızı olan M.H.’yi (24) gözaltına aldı. Genç kadının gece geç saatlerde eve gelen ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü S.V.’yi tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü belirlendi. S.V.’nin cenazesi incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, eniştesini öldürdüğü iddia edilen M.H.’nin ilk ifadesinde; S.V.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ses çıkarması halinde babasını da öldüreceğini söylediği belirtildi. Evlerinin yanında bulunan besihaneye giderek, hayvanlarda kullandıkları şırıngaya tarım ilacı koyduğunu ve S.V.’ye "Çok sinirlisin, bu sakinleştirici bir ilaç. Ben de kullanıyorum" diyerek enjekte ettiğini ifade eden M.H.’nin olayı zor durumda kaldı için yaptığını ve çok pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

