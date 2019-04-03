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Eniştesini tüfekle yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bolu’da, tartıştığı eniştesinin evinin önünde tüfekle bacağından vurarak yaralayan Kubilay Yalçın (25),adliyeye sevk edildi.Olay, Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak’ta meydana geldi.

Eniştesini tüfekle yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu’da, tartıştığı eniştesinin evinin önünde tüfekle bacağından vurarak yaralayan Kubilay Yalçın (25),adliyeye sevk edildi.

Olay, Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde eşinin kardeşinin evine giden İsa Şeker (38), evde bulunan Kubilay Yalçın’la tartıştıktan sonra kendi evine geri döndü. Yaşanan tartışmada eniştesinin hakaretlerine sinirlenen Yalçın, evde bulunan pompalı tüfeği alarak Şeker’in evine gitti. Sokakta gördüğü eniştesiyle tartışan Yalçın, yanında bulunan tüfekle Şeker’in bacaklarına ateş etti. İsa Şeker, sağ bacağına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Eniştesini vuran Yalçın ise, olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekibi sevkedildi. Bacağından vurulan Şeker, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan Şeker’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eniştesini vuran Kubilay Yalçın ise, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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