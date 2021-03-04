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  4. Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi

Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi

04.03.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde eniştesinin ablasını öldürdükten sonra sıktığı kurşunların hedefi olan, yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır yaralanıp tanınmaz hale gelen Fatma Sever, tedavi için yetkililerden yardım bekliyor.Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesinde 28 Ocak 2021’de meydana gelen olayda Mehmet Büyük, eşi Süreyya Büyük, çocukları Azat, Ömer ve Enes Büyük ile baldızı Fatma Sever ve Ebubekir Büyük’e kurşun yağdırdı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde eniştesinin ablasını öldürdükten sonra sıktığı kurşunların hedefi olan, yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır yaralanıp tanınmaz hale gelen Fatma Sever, tedavi için yetkililerden yardım bekliyor.
Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesinde 28 Ocak 2021’de meydana gelen olayda Mehmet Büyük, eşi Süreyya Büyük, çocukları Azat, Ömer ve Enes Büyük ile baldızı Fatma Sever ve Ebubekir Büyük’e kurşun yağdırdı. Olayda Süreyya Büyük hayatını kaybederken, Fatma Sever yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır, Azat, Ömer, Enes ve Ebubekir Büyük ise hafif yaralandı. Zanlı, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüzü tanınmayacak hale geldi
Yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile tanınmayacak hale gelen Fatma Sever’in hayatı karardı. Hastanede tedavi altına alınan Sever’in ailesi, maddi imkansızlıklar nedeni ile tedaviye devam edemedi. Ablasının hastanede yattığını belirten Cengiz Aslan, Fatma Sever’in yüzünün düzelmesi için hastane ve kendilerinin imkanlarının olmadığını kaydederek yetkililere ablasının tedavi edilmesi çağrısında bulundu. Olayda bir ablasını kaybettiğini, diğer ablasının da ağır yaralandığını ifade eden Cengiz Aslan, saldırıyı eniştesinin yaptığını hatırlattı. Aslan, "Evini şehre taşıyacağım diye kandırma bahanesiyle ablamı köye götürdü, eşyaları taşıma amacıyla götürdü. Eve götürür götürmez silahla ikisini vurmuş. Biri olay yerinde can verdi. diğerinin de yüzü, çenesi her şey dağıldı. Hastane gerekli olan her şeyi yaptı. Şu anda taburcu diyorlar. Taburculuk bir durum yok. Bunun eski haline gelmesi biraz zor. Gözler kayıp, ameliyatı maliyetli. Doktorlara biz her taraftan ulaştık. Doktorlar diyor ki maliyeti yüksek. 400, 500 bin lira gibi miktar gider. Buradaki hocalarla da konuştuk. Yetkileri ve yapacakları bu kadarmış. Şu an içerdekinin iki tane çocuğu var. Rahmet edenin de 6 tane çocuğu var. Suçlu yakalandı, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Devletimizden, yetkililerden, Sağlık Bakanlığından bu ameliyatın yapılmasını talep ediyorum. Bizim de o kadar bütçemiz yok. Bir ev, bir araba var. Onlar da 200 bin lira etmiyor. Söylenen miktar 400, 500 bin liralık bir miktar" dedi.

Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi

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