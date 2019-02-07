Eniştesinin vurduğu kayınbirader kurtarılamadı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, dün eniştesi Serdar D. tarafından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Mustafa Çalışkan (32), tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde bu sabah hayatını kaybetti. Gözaltında bulunan Serdar D.'nin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Örtülüpınar Mahallesi'ndeki Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin önünde meydana geldi. Para anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen Serdar D. ile kayınbiraderi Mustafa Çalışkan, sokakta karşılaştı. İkili arasında burada başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Serdar D., üzerindeki tabancayı çıkarıp, kayınbiraderi Mustafa Çalışkan'a 3 el ateş etti. Başına, göğsüne ve koluna kurşunların isabet ettiği Çalışkan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Çalışkan'ı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mustafa Çalışkan, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan Serdar D.'nin, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

