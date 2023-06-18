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  4. Eniştesiyle kavga eden genç kız önüne geleni bıçakladı! Yaralılar var

Eniştesiyle kavga eden genç kız önüne geleni bıçakladı! Yaralılar var

18.06.2023 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kan donduran bir olay yaşandı. Melikgazi ilçesinde enişte ile kavga eden genç kız, kavgayı ayırmaya gelen komşularına bıçakla saldırdı. Bıçak darbesi nedeniyle kavgayı ayırmaya çalışan anne, baba ve çocuğu yaralandı. Saldırgan genç kız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eniştesiyle kavga eden genç kız önüne geleni bıçakladı! Yaralılar var

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ablasının eşi ile kavga eden genç kız kendilerini ayırmaya gelen anne, baba ve çocuğunu bıçakladı.

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Olay, Osmanlı Mahallesi Eğerci Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. R.H ile eniştesi M.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. R.H. sesleri duyarak kavgayı ayırmaya gelen komşuları baba E.Ö., anne A.Ö. ve çocukları H.Ö.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Aileyi bıçakla yaralayan R.H. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Kayseri bıçaklı saldırı

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