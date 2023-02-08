Enkaz altında doğmuştu! Mucize bebekten haber var! Ailesinden yaşayan bir tek o kaldı

Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Henüz bu şoku atlatamamışken bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi.Yaşanan felaket Suriye'yi de vurdu. Ülke Kahramanmaraş’taki depremden çok ağır etkilendi. Bölgenin simgesi haline gelen enkaz altında doğan bebeğin ise son durumu hakkında açıklama geldi...

MUCİZE BEBEKTEN HABER VAR

Kahramanmaraş'ta yaşanan felaket Suriye'yi de vurdu. Özellikle Suriye’nin kuzey kesimi depremden çok ciddi şekilde etkilenirken ölenlerin sayısı 2 bin 530'a, yaralananların sayısı ise 4 bin 645'e yükseldi.

Bölgeden gelen bir görüntü ise yürekleri burktu. Söz konusu o anlarda hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı. Kurtarma ekipleri bebeğin sağlıklı olduğunu, annenin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlenen video dünyada gündem oldu.

SON DURUMU NETLEŞTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bebeğin son durumu ve doğumun detayları da belli oldu. Felaket yaşanmadan önce sancılanmaya başlayan anne, ölmeden önce doğum yaptı ve enkaz altında kaldı. Bebeğin ailesinden babası, 4 kardeşi ve teyzesi de hayatını kaybetti. Öte yandan bebeği enkazdan çıkaran ekipler, önce bir ses duyduklarını daha sonra ise göbek bağını fark ettikleri ve bebeği hastaneye götürdüklerini söyledi.

''SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR''

Enkaz altından çıkarıldıktan sonra Afrin'de bir hastaneye kaldırılan bebeğin son durumu hakkında doktor Hani Maarouf'dan açıklama geldi. Maarouf konuyla ilgili şöyle dedi:

"Durumu çok kötüydü. Vücudunun her yerinde morluklar ve yara izleri vardı. Ayrıca şiddetli soğuk nedeniyle hipotermi geçiriyordu. Onu hemen ısıttık ve kalsiyum takviyesine başladık. Sağlığı iyiye gidiyor"

