HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkaz altında geçen 9 saatini anlattı: "Enkaz altında birbirimizi duyduk"

Enkaz altında geçen 9 saatini anlattı: "Enkaz altında birbirimizi duyduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 13:53 | Son Güncelleme

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 9 saat yaşam mücadelesi veren Gizem İleri yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 9 saat yaşam mücadelesi veren Gizem İleri yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı. İleri, “Enkaz altında ailemizi ve enkazda kalan diğerlerini duyuyorsunuz. Sadece dışarıya ses çıkaramıyorsunuz. Dışarıdakiler sizi duyamıyor” dedi.
İzmir’de Cuma günü yaşanan deprem sonrası enkaza dönüşen Rıza Bey Apartmanı’ndan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü alanda ilk olarak 9 saat sonra enkazdan çıkarılan Gizem İleri yaşadığı hayat mücadelesini anlattı. Enkaz altında ailesi ve yakındakileri duyduğunu ancak dışardakileri duyamadığını ve iletişim kuramadığını ifade etti. Üzerlerine duvar düştüğünü ve abisinin onu bir süre sonra kendi yanına çektiğini belirtti. Kucağındaki köpeğin ise korkudan farklı bir yere giderek sıkıştı. Ancak köpeğine seslendiğinde havlama sesleri ile yaşadığını anladığını belirtti. Enkazdan 9 saat sonra kurtarıldıktan sonra köpeğini enkaz başında bekledi. Enkaz altında 65 saat sonra İHH arama kurtarma ekibi tarafından çıkarılan Ares ismindeki köpek ise veterinere götürüldü. Kurtarılan köpeğin sahibi ileri ise bir an olsun yanı başından ayrılmadı.
Köpeğin enkaz altından kurtarılma anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Ares ismindeki köpeğin kurtarılacağını anlayıp sakin durması dikkatlerden kaçmadı. Hafif yaralanan köpeğe ilk müdahalesi enkaz alanında yapıldı.

“Enkaz altında ailenizi de içerde kalan diğerlerini de duyuyorsunuz”
Rıza Bey Apartmanı’nı enkazından 9 saat sonra kurtarılan Gizem İleri, “Biz 4. Katta kalıyorduk 3 saniye içerisinde apartman çöktü zaten. Ares benim kucağımdaydı ama enkaz altında bir yer açılınca abim beni çekti. Ares korkusundan öteki tarafa kaçtı. Aramıza bir kolon girdi orada olduğum sürece konuştuk. Köpeğim konuştuğum sürece tepki verdi. Bizim üzerimize duvar düştü. Enkaz altında ailenizi de içerde kalan diğerlerini de duyuyorsunuz. Sadece dışarıya ses çıkaramıyorsunuz. Dışarıdakiler sizi duyamıyor, çok zor duyuyorlar. Üzeriniz kapalı sesinizin nereden geldiğini bulmaya çalışıyorlar. Ama bizi çok çabuk buldular, oradaki zaman dilimi galiba hayatta kalmaya çalışmak ile alakalı. Bana kısa geldi ama 9 saat sonra çıkarıldım. Herkes çıkamadı annemle abim çıktı ama aynı apartmanda oturan akrabalarımız çıkartamadık. Şuan kurtarma çalışmalarının uzun sürmesinin sebebi çok hassas çalışıyorlar. Bizim bulunduğumuz yeri başkası var mı diye 20 kez kontrol ettiler. Her türlü tehlikeyi düşünüp kontrol ederek çıkartıyorlar. Enkaz altında önemli olan nefes alabiliyor olmanız. Beni kurtarmaya gelenlerle bende konuştum enkaz altındayken” şeklinde konuştu.

“Ares başını benim omzuma yasladı”
İHH arama kurtarma ekibi Ahmet Çelik, “Gizem kardeşimiz depremden yaklaşık 9 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Bize orada köpeğinin enkazda olduğunu söylemişti. Aramalarımız farklı yönlerde olduğu için Ares’e ulaşamamıştık. Ares havladıktan sonra yerini tespit edip ona göre çalışmalarımıza devam ettik. 30 cm bir bloğun altındaydı, arasında sıkışıp hayatta kalmış. Ares başını benim omzuma yasladı kurtarma çalışması bitene kadar omzumda bekledi. Canının yandığının farkındaydım sağ kolu zedelenmişti” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Ses duyuldu, enkazda dinleme başlatıldıSes duyuldu, enkazda dinleme başlatıldı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
Kan donduran itiraf! Patlamada öldüğü zannedilen kadın cinayete kurban gitmiş
Kan donduran itiraf! Patlamada öldüğü zannedilen kadın cinayete kurban gitmiş
Enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumu nasıl? Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Enkazdan mucize bekleniyor! Rıza Bey Apartmanı'nda ses duyuldu
Ses duyuldu, enkazda dinleme başlatıldı
Başını ve cinsel organını kesip öldürüp, kanlı elbiseleriyle kahvehanede çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Yaralıları ayakta beklediler! O gecenin hikayesi ortaya çıktı
Yaralıları ayakta beklediler! O gecenin hikayesi ortaya çıktı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.