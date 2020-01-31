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Enkaz altında kalan anneye ilk müdahaleyi yapan paramedik o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan 6,8’lik depremde Mustafapaşa Mahallesi’ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız’a, enkaz altında ilk müdahaleyi yapan Paramedik Hatice Yücel ve ekip arkadaşları Bilecik’e döndü.Depremin ardından birçok ilden olduğu gibi Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) bağlı 5 kişiden oluşan bir tim o gün bölgeye hareket etmişti.

Elazığ’da yaşanan 6,8’lik depremde Mustafapaşa Mahallesi’ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız’a, enkaz altında ilk müdahaleyi yapan Paramedik Hatice Yücel ve ekip arkadaşları Bilecik’e döndü.
Depremin ardından birçok ilden olduğu gibi Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) bağlı 5 kişiden oluşan bir tim o gün bölgeye hareket etmişti. Oradaki görevlerini tamamlayan 5 kişilik UMKE ekibinden Hatice Yücel, Mustafapaşa Mahallesi’ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız’a, enkaz altında ilk müdahale anını gazetecilere anlattı. Yücel, "Gözyaşlarına boğulsaydım ya da sesimin titremesi bile onun umudunu kıracak bir davranış olurdu. Hislerimi tamamen ikinci plana attım. Sadece nasıl müdahale edebilirim, daha aktif nasıl olabilirim diye düşündüm" dedi.

"Enkaz altında 5 metre kadarda süründüm"
Hatice Yücel, enkaz altında 5 metre kadarda süründüğünü anlatarak, "Ben müdahale ettikten sonra kurtarma işleminin devam edeceğini söyledim. Gerekli yaşamsal bulgularını değerlendirdikten sonra müdahalemi gerçekleştirdim. Gördüğüm manzara çok acı bir tabloydu çünkü Ayşe Hanım çocuklarını ve eşini korumak için kendini siper etmişti. Nüsra bebeğimiz çok şükür yaşıyordu. Arama kurtarma ekipleri ilk önce onu çıkarttılar daha sonra Ayşe hanıma ulaştık" dedi.

"Yüzüstü yatar pozisyonda Ayşe hanıma müdahale ettim"
Enkaz altında Ayşe hanım için acele etmesi gerektiğini anlatan Yücel, "Çok dar bir alandı ve kafamı kaldırabileceğim bir alan söz konusu değildi. Çok zor bir müdahaleydi benim için. Yüzüstü yatar pozisyonda Ayşe hanıma müdahale ettim. O an hislerinizi ikinci plana atmak zorundasınız. Çünkü Ayşe hanım için acele etmem gerekiyordu" dedi.

"Bilecik’e gelmeden önce hastanede Ayşe Yılmaz’ı ziyaret ettim"
Bilecik’e gelmeden önce hastanede Ayşe Yılmaz’ı ziyaret ettiğini anlatan Hatice Yücel, "Yoğun bakımda olmasına rağmen kendisini gördüğü için çok sevim ve mutlu oldum" dedi.

"Bölgeye giden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum"
Bilecik Valiliği önünde karşılanan ekibin çok başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, "Cesaretle, merhametle her türlü koşulda daima hazır bulunan UMKE ekiplerimiz başarılı bir görev gerçekleştirdi. Özellikle Bilecik’teki UMKE ekiplerimize, bölgeye giden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
Öte yandan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ’da başarılı çalışmaları nedeniyle ekibe teşekkür belgesi verdi.

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