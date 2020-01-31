Enkaz altında kalan anneye ilk müdahaleyi yapan paramedik o anları anlattı

Elazığ’da yaşanan 6,8’lik depremde Mustafapaşa Mahallesi’ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız’a, enkaz altında ilk müdahaleyi yapan Paramedik Hatice Yücel ve ekip arkadaşları Bilecik’e döndü.

Depremin ardından birçok ilden olduğu gibi Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) bağlı 5 kişiden oluşan bir tim o gün bölgeye hareket etmişti. Oradaki görevlerini tamamlayan 5 kişilik UMKE ekibinden Hatice Yücel, Mustafapaşa Mahallesi’ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız’a, enkaz altında ilk müdahale anını gazetecilere anlattı. Yücel, "Gözyaşlarına boğulsaydım ya da sesimin titremesi bile onun umudunu kıracak bir davranış olurdu. Hislerimi tamamen ikinci plana attım. Sadece nasıl müdahale edebilirim, daha aktif nasıl olabilirim diye düşündüm" dedi.

"Enkaz altında 5 metre kadarda süründüm"

Hatice Yücel, enkaz altında 5 metre kadarda süründüğünü anlatarak, "Ben müdahale ettikten sonra kurtarma işleminin devam edeceğini söyledim. Gerekli yaşamsal bulgularını değerlendirdikten sonra müdahalemi gerçekleştirdim. Gördüğüm manzara çok acı bir tabloydu çünkü Ayşe Hanım çocuklarını ve eşini korumak için kendini siper etmişti. Nüsra bebeğimiz çok şükür yaşıyordu. Arama kurtarma ekipleri ilk önce onu çıkarttılar daha sonra Ayşe hanıma ulaştık" dedi.