Enkaz altında kalan "Azize"den sevindiren haber

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra çıkarıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD, UMKE ve Jandarma başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, bir kadın 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılan kadının, UMKE personelinin telefonla görüştüğü Azize Çelik olduğu öğrenildi.

Azize'yi diğer enkaz altında kalan kişilere moral vermesi için Kürtçe yönlendiren UMKE'nin sağlık personeli, Azize'nin yanında bulunan ve enkaz altında kalan diğer kişilerin de durumunu sormuştu.

UMKE personeli, Azize ile şöyle konuşmuştu:

"Azize bak canım hepimizi yukarıdayız. Siz ikiniz birbirinizle konuşun. Sen sürekli teyzeye seslen. Azize telefonunun şarjına bak. Telefonunu uzak yerde tutma. Arada diğer teyzeyle konuş. Beni dinle. Fatma'nın annesini çıkardık, hiçbir sıkıntı yok. Sen beni dinle. Eşinin de mi sesi geliyor? Eşin konuşuyor mu? Konuşabilen herkese seslen. Çocuklarına seslen. Hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın. Hepsine tek tek seslen. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bizi arıyorsun, biz yukarıdayız. Onlara diyeceksin ki burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Sakin sakin. Hani doğum yaparken nefes alıp veriyordun ya aynen o şekilde hepiniz nefes alıp verin. Hepsini konuştur. Senden haber bekliyoruz. Rahat ol. Az kaldı. Sadece sakin ol. Azize bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin annesi şu an sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Kesinlikle ağlamıyorsun, hepsine destek oluyorsun."

