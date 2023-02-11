Gülben Ergen'den enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz paylaşımı! ''Yetişemedik sana çocuk, kurtaramadık seni''

Yayınladığı yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi Hatay'da göçük altında kalmıştı. Taha'nın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığı bilgisi verilirken ablası Semiha Duymaz sosyal medyada yardım çağrıları yapmıştı. Gülben Ergen'den kahreden Taha Duymaz paylaşımı geldi.

GÜLBEN ERGEN ACI HABERİ BU SÖZLERLE DUYURDU

Ünlü şarkıcı Taha Duymaz'ın videosunu paylaşarak şu notu düştü. '' Yetişemedik sana canım çocuk… Kurtaramadık seni''

İŞTE O PAYLAŞIM:

Taha Duymaz'ın öldüğünü duyuran Gülben Ergen'in ardından aileden "Öyle bir haber yok" paylaşımı geldi. Bunun üzerine Ergen, "Teşhis için zorlandılar" deyip yeni bilgi verdi.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI:

Taha Duymaz'ın öldüğünü duyuran Gülben Ergen'in ardından aileden "Öyle bir haber yok" paylaşımı geldi. Bunun üzerine Ergen, "Teşhis için zorlandılar" deyip yeni bilgi verdi.





