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  4. Gülben Ergen'den enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz paylaşımı! ''Yetişemedik sana çocuk, kurtaramadık seni''

Gülben Ergen'den enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz paylaşımı! ''Yetişemedik sana çocuk, kurtaramadık seni''

11.02.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek videoları ile ünlenen ve fenomen haline gelen Taha Duymaz yaşadığı Hatay’da depreme yakalandı ve enkaz altında kaldı. Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz gözyaşları içinde sosyal medya üzerinden yardım istemişti. Gülben Ergen'den hüzünlendiren Taha Duymaz paylaşımı geldi....

Gülben Ergen'den enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz paylaşımı! ''Yetişemedik sana çocuk, kurtaramadık seni''

Yayınladığı yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi Hatay'da göçük altında kalmıştı. Taha'nın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığı bilgisi verilirken ablası Semiha Duymaz sosyal medyada yardım çağrıları yapmıştı. Gülben Ergen'den kahreden Taha Duymaz paylaşımı geldi.

GÜLBEN ERGEN ACI HABERİ BU SÖZLERLE DUYURDU

Ünlü şarkıcı Taha Duymaz'ın videosunu paylaşarak şu notu düştü. '' Yetişemedik sana canım çocuk… Kurtaramadık seni''

İŞTE O PAYLAŞIM:

taha duymaz gülben ergen

Taha Duymaz'ın öldüğünü duyuran Gülben Ergen'in ardından aileden "Öyle bir haber yok" paylaşımı geldi. Bunun üzerine Ergen, "Teşhis için zorlandılar" deyip yeni bilgi verdi.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI:

Taha Duymaz'ın öldüğünü duyuran Gülben Ergen'in ardından aileden "Öyle bir haber yok" paylaşımı geldi. Bunun üzerine Ergen, "Teşhis için zorlandılar" deyip yeni bilgi verdi.

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