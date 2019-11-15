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Enkaz altında kalan mühendis 19 saattir aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları 19 saattir sürüyor.

Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları 19 saattir sürüyor.
Olay dün öğleden sonra Akkent Mahallesi’nde inşası devam eden ve yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden olan göçük sırasında inşaata olan mühendis Korkut Küçükcan enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan’ı bulmak için başlatılan çalışma gece boyunca sürdü. Tonlarca ağırlığındaki tahta parçalarının çıkarılması için yaklaşık kurtarma ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 19 saattir süren 250 kişinin katıldığı çalışmalara rağmen sonuç alınamazken, Küçükcan’ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Gaziantep Valiliği ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 250 kişilik ekip ile çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesinde uzun süre önce yapımı başlatılan ve 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmeyen cami inşaatının içerisindeki ahşap iskelede göçük meydana gelmiştir. 14 Kasım 2019 Perşembe günü (dün) 15.42’de meydana gelen olay sırasında inşaata inceleme amacıyla giren özel bir firma çalışanı İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın göçen iskelelerin altında kaldığı belirlenmiştir. Olayın esnasında cami yakınında bulunan 2 kişi de çıkan seslerin ardından panikle kaçmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralanmıştır. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine, polis, AFAD, ilkyardım, belediye, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Olay yerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren 250 kişilik ekip İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın bulunduğu tahmin edilen yerdeki ahşap iskeleleri keserek şahsa ulaşma çalışmalarını sürdürürken göçüğün büyük olması nedeniyle Korkut Küçükcan’a henüz ulaşılamamıştır."
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