HABER

Enkaz altında kalan mühendisin 33 saat sonra cansız bedeni bulundu - 5

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 03:09 | Son Güncelleme

BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ Gaziantep’te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ın (37), 33 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ

Gaziantep’te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ın (37), 33 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Küçükcan'ın enkaz altından çıkarıldığında öldüğünü söyleyen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, "Bize acile getirildiğinde ilk değerlendirmemize göre vefatının üzerinden belli bir süne geçtiğini düşünmekteyiz. Bu sürenin ne kadar olduğu ile ilgili kesin bilgi yarın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınlarına ve Antep halkına başsağlığı diliyorum" dedi.
Olay, önceki gün öğleden sonra Akkent Mahallesi’nde inşası devam eden cami inşaatında meydana geldi. Kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele çöktü. İnşaat ve çevresinde büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden olan çökme sırasında inşaatın içinde olan Mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan’ı bulmak için başlatılan çalışmalara yüzlerce görevli katıldı. Tonlarca ağırlığındaki tahta parçalarının çıkarılması için kurtarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de seferber edildi. Ekipler arama çalışmalarının 33'üncü saatinde Küçükcan'ın cansız bedenine ulaştı. Küçükcan'ın bacağına bir tahta parçası saplandığı görüldü. Küçükcan'ın yeniden hayata döndürme ihtimali ile ambulansa konularak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahaleleri sonucu, Küçükcan'ın ölümünün üzerinden zaman geçtiğini belirlendi.
Küçükcan'ın enkazdan çıkarılmasının ardından hastaneye gelen yakınları, acı haberi almaları sonrası gözyaşlarına boğuldu.
Hastane Başhakemi Doç. Dr. Suat Zengin, şunları söyledi:
"Yaklaşık 33 saattir Antep halkı, valimizden, AFAD müdürümüzden, tüm işçilerimize kadar büyük bir çabayla mühendis arkadaşımızı kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Malumunuz üzere kendisine ulaşıldı. Bize, acile getirildiğinde ilk değerlendirmemize göre vefatının üzerinden belli bir süne geçtiğini düşünmekteyiz. Bu sürenin ne kadar olduğu ile ilgili kesin bilgi yarın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınlarına ve Antep halkına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlarını arttırsın.
Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üzerine düşmesi ile yüzlerce kiloluk ağırlık oluşturuyor. Baş bölgesi olmak üzere ciddi yerlerinde ezilmeler oluşmuştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşmuştu. Muhtemelen kafa travmasına bağlı kanamadan dolayı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz."

FOTOĞRAFLI

Haber: Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

PARTNERBikinisinin üst parçasını kaybetti! İsyan ettiBikinisinin üst parçasını kaybetti! İsyan etti
Bülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdiBülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
Kavga ihbarıyla başlayan olay bir anda büyüdü! Hareketli geceKavga ihbarıyla başlayan olay bir anda büyüdü! Hareketli gece
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve karar verildi: Suçlu bulundu! Trump'tan ilk tepki

Ve karar verildi: Suçlu bulundu! Trump'tan ilk tepki

Serenay'a benzeyen fenomenle adı çıktı! Bomba iddia

Serenay'a benzeyen fenomenle adı çıktı! Bomba iddia

Ve Ertuğrul Sağlam imzayı attı! Yeni takımı...

Ve Ertuğrul Sağlam imzayı attı! Yeni takımı...

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurutulan 'Dipsiz Göl' ile ilgili Bakanlık'tan açıklama!

Kurutulan 'Dipsiz Göl' ile ilgili Bakanlık'tan açıklama!

Kavga ihbarıyla başlayan olay bir anda büyüdü! Hareketli gece

Kavga ihbarıyla başlayan olay bir anda büyüdü! Hareketli gece

Güvenlik uzman Yarar: Dışarıdaki operasyon alanları Kıbrıs Harekatı'nın 7 katından büyük

'Dışarıdaki operasyon alanları Kıbrıs Harekatı'nın 7 katından büyük!' Güvenlik uzman Yarar'dan çarpıcı tespitler

Saatlerdir enkaz altındayken yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerdir enkaz altındayken yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.