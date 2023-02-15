Enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında Dilan Polat'tan açıklama! Son durumu paylaştı

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve birçok ili etkileyen depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ünlü fenomen Taha Duymaz ve ailesi depremde enkaz altında kaldı. Acı haberi ünlü fenomenin ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Taha Duymaz'ın olduğu enkaza AFAD'ın geldiğini bildirmişti. Duymaz'ın ailesinin cenazeyi reklam için sakladığı iddiası aileyi çileden çıkarmıştı. Son açıklama ise Dilan Polat’tan geldi.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Dilan Polat Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son hali. Ne kadar çok kazınma olmuş ben gittiğimden beri” notu ile enkaz çalışmalarında gelinen noktayı yayınladı.



İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Dilan Polat Taha Duymaz'ın enkaz altında olmadığı iddialarına da ateş püskürdü. Polat, "Asılsız iddialara tamah etmeyin. Öyle bir şey yok kardeşim. İnsanlar bu enkaz altında değil diye düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Çocuk nereden bilecek de deprem olacağını organize edecek. Yapmayın. Evet bir şey var ama ablasını yadırgadığım şeyler var. Karışık...” açıklamasında bulundu.



Polat bir diğer açıklamasında ise “Zeynep abladan aldığın haberleri paylaş diyen takipçilere ithafen şunu söyleyeyim, ben aldığım her bilgiyi burada paylaşamam. Evet ufak tefek şeyleri yansıtmaya çalıştım. Burada her şeyden önemli olan can, canlar. Empoze olduğumuz şey bu. Anlıyorum sizi, ben bu durumu çok fazla öne çıkardım. Ama ben aldığım her şeyi burada paylaşamam. Dua edelim, bakın mucizeler yaşanıyor hala.” dedi.

