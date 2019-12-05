HABER

Enkaz altında kurtarılmayı beklerken ilk çocuklarını sordu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 11:48 | Son Güncelleme

Rus ve rejim kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında çöken binanın enkazında kalan anne, ekipler tarafından kurtarılmayı beklediği enkazda “çocuklarım iyi mi?” diye sordu. Görüntüleri kaydeden arama kurtarma personeli, bu sorunun ardından dizlerinin üstüne çökerek hüngür hüngür ağladı.

Enkaz altında kurtarılmayı beklerken ilk çocuklarını sordu

Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, Suriye’nin İdlib kentinde ve çevresindeki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) pozisyonlarını hava saldırıları ve varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor. Dün rejim güçleri tarafından İdlib’in güneyindeki Bzabor köyünde düzenlenen hava saldırısında, bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5’i çocuk olmak üzere 7 sivil de yaralandı.

Olay yerine intikal eden Beyaz Baretliler, hava saldırısı sonucu çöken evin enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışmalarına başladı. Görüntüleri kaydeden Beyaz Baretliler çalışanı, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen annenin sorduğu “çocuklarım iyi mi?” sorusu sonrası dizlerinin üstüne çökerek hüngür hüngür ağladı.

Yapılan çalışma sonrası önce çocuklar olmak üzere anne de sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Ekipler enkazdan bir bebek ve 4 kız çocuğunun çıkarıldığını duyurdu.

KAYNAK: DHA

PARTNERDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay olduDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk gazetecilerle buluştuCumhurbaşkanı Erdoğan Türk gazetecilerle buluştu
NATO zirvesi İngiliz basınında: Alay edilen Trump zirveyi erken terk ettiNATO zirvesi İngiliz basınında: Alay edilen Trump zirveyi erken terk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Suriye Rusya Enkaz

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihin 'en büyüğü' yaşanıyor!

Tarihin 'en büyüğü' yaşanıyor!

İngiliz yazar, 435 gündür yardım için yürüyor

İngiliz yazar, 435 gündür yardım için yürüyor

Sınırda güvenlik güçleri ile çatışma: 24 kişi öldü!

Sınırda güvenlik güçleri ile çatışma: 24 kişi öldü!

Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

ABD Savunma Bakanı duyurdu: Suriye'de çekilme tamamlandı

ABD Savunma Bakanı duyurdu: Suriye'de çekilme tamamlandı

Dört anayasa uzmanından üçü 'azledilmeli' dedi!

Dört anayasa uzmanından üçü 'azledilmeli' dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.