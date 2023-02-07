Enkaz altında olduğu açıklanan AK Parti milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Antep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Urfa'da da yıkıma ve yüzlerce can kaybına yol açan deprem sonrası AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın enkaz altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştı. Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

ACI HABERİ MEHMET ALİ CEVHERİ DUYURDU

AK Partili eski Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ ağabeyin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun.” dedi.

Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ ağabeyin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin.

Mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/egkym4yWJi — ???????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? (@malicevheri) February 7, 2023

AİLESİ DE ENKAZ ALTINDA

Geçtiğimiz gün Taş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız" denildi.

