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  4. Enkaz altında torununun scooterını bulan adam gözyaşlarına hakim olamadı

Enkaz altında torununun scooterını bulan adam gözyaşlarına hakim olamadı

20.02.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesinden 6 kişiyi kaybeden yaşlı adam, enkazların arasında kaybettiği torununun scooterını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en büyük hasarı alan illerden biri olan Hatay’da, vatandaşların enkaz başındaki bekleyişi devam ediyor. Hatay Antakya’da yaşayan Ahmad isimli vatandaş, yaşadıkları binaların yıkılmasıyla birlikte oğlu, gelini ve torunu Majida'yı enkaz altında kaybetti. Onlardan hatıra kalması için enkaz üstünde onlara ait bir şeyler arayan Ahmad, bu arama sırasında deprem felaketinde kaybettiği torunu Majida'nın scooterını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Enkaz altında ailesinden 6 kişiyi kaybeden Ahmad, onların eşyalarını veya fotoğraflarını bulup en azından onlardan kendilerine hatıra kalmasını istiyor. Bulduğu fotoğraflarla kendisini teselli etmeye çalışan yaşlı adam, kaybettiği yakınlarından geriye geçirdikleri güzel günlerden videoların kaldığını belirtti.

(İHA)

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