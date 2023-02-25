Enkaz altında yağmur suyu bebeğine hayat suyu oldu
Mynet Haber
22 dakika önce
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Kahramanmaraş merkezli depreme Antakya’da yakalanan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Meysa Elahmed yaklaşık 35 saat bebeğiyle birlikte göçük altında kalırken, bebeğine duvardan sızan yağmur suyunu içirerek hayata tutunmasını sağladı.
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