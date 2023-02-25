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Enkaz altında yağmur suyu bebeğine hayat suyu oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

Kahramanmaraş merkezli depreme Antakya’da yakalanan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Meysa Elahmed yaklaşık 35 saat bebeğiyle birlikte göçük altında kalırken, bebeğine duvardan sızan yağmur suyunu içirerek hayata tutunmasını sağladı.

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