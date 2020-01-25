HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkaz altındaki Azize Çelik ile görüşen UMKE görevlisi o anları anlattı

Enkaz altındaki Azize Çelik ile görüşen UMKE görevlisi o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

Elazığ’da enkaz altında kalan 45 yaşındaki Azize Çelik ile dün geceden itibaren belirli periyotlarla görüşen ve 8 kişinin kurtarılmasını sağlayan UMKE Gönüllüsü sağlık personeli Emine Kuştepe o anları anlattı.Elazığ’da dün akşam saatlerinde yaşanan 6.8’lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi.

Enkaz altındaki Azize Çelik ile görüşen UMKE görevlisi o anları anlattı

Elazığ’da enkaz altında kalan 45 yaşındaki Azize Çelik ile dün geceden itibaren belirli periyotlarla görüşen ve 8 kişinin kurtarılmasını sağlayan UMKE Gönüllüsü sağlık personeli Emine Kuştepe o anları anlattı.
Elazığ’da dün akşam saatlerinde yaşanan 6.8’lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Adıyaman Ulusal Medical Kurtarma (UMKE) ekibinde gönüllü olarak görev yapan sağlık personeli Emine Kuştepe’de, arama kurtarma çalışmaları için kısa sürede Elazığ’a geldi. Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanda arama kurtarma çalışmasına katılan Kuştepe, enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon irtibatı kurdu. Geceden itibaren belirli aralıklarla soğukkanlı olarak görüşme yapan Kuştepe, Azize Çelik ile birlikte 8 kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu.
O anları anlatan Sağlık Personeli Emine Kuştepe, "Azize hanım ve diğer insanlar, takdir edersiniz ki bir deprem var, topraklı zeminin altındalar. Onlar hızlı hızlı soluk alıp verdikleri zaman ağız içlerine toprak karışacaktı. Ben aynı panikle yaklaşsaydım hem onların kalp ritmi değişecekti hem de solunum sıkıntısı yaşayacaktı. Bunu engellemek için tüm soğukkanlılığımla Azize hanımın anne olmasını kullandım. ’Nasıl ki doğum salonuna gittiğinde burnundan nefes alıp ağzından veriyorsan bütün çevrendekine bunu yaptır ki ağzına toprak daha az girsin ve daha rahat nefes alıp verebilesin’ dedim ve hepsi öyle yaptı. Azize hanım bence 8 kişinin hayatını kurtarmak için yol, kol ve göz oldu. Ben bu başarıyı Azize hanımın bilincine ve daha çok panik olmamasına veriyorum. Çünkü Azize hanım dün geceden beri bizlerle iletişim halindeydi" diye konuştu.

Enkaz altındaki Azize Çelik ile görüşen UMKE görevlisi o anları anlattı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tur midibüsü, otomobile çarptı: 26 yaralıTur midibüsü, otomobile çarptı: 26 yaralı
AFAD'dan vatandaşlara önemli mesaj!AFAD'dan vatandaşlara önemli mesaj!
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Elazığ Sivrice'de 5.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Elazığ'da bir deprem daha!

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

Akıncı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

AFAD, depremzedelere yardım etmek isteyenler için hesap numaraları paylaştı

AFAD'dan vatandaşlara önemli mesaj!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Nakiller başladı

Bakan açıkladı: Nakiller başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi polis zırhlı aracı kaza yaptı: Yaralı polisler var!

Erdoğan için deprem bölgesinde önlem alacaklardı!

Manisa ve Elazığ depremlerini tahmin eden Dyson Lin'den Ankara ve Silivri uyarısı!

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu! Korkutan uyarı: Ankara ve Silivri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.