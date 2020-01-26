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Enkaz altındaki çifti kurtaran Mahmut, o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

Elazığ’daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Mahmud el Osman Şükrü Aydın, o anları anlattı.Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini altında kaldıkları enkazdan kurtaran Mahmud el Osman, o anlarla ilgili konuştu.

Elazığ’daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Mahmud el Osman Şükrü Aydın, o anları anlattı.
Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini altında kaldıkları enkazdan kurtaran Mahmud el Osman, o anlarla ilgili konuştu. 3 ay önce Hatay’dan Elazığ’a gelen Fırat Üniversitesinde Makine Mühendisliği hazırlık okuyan Mahmud El Osman (22), “Deprem anında spor salonundaydım. Deprem olduğunda dışarı çıktım daha sonra binanın oraya gittim. Sesler duydum. daha sonra binaya girdim. Bir ses duyduğumda 2 kişi çağırdım sonra girdik. Ev eşyalarını falan çıkardık. Daha sonra kadının üzerine düşen betonları ellerimle kaldırmaya çalıştım ve kadının bacaklarının üzerine düşen betonları ellerimle kaldırarak olduğu yerden çıkardım” dedi.
Enkazdan nasıl kurtulduklarını anlatan Zülküf Aydın, “Elhamdülillah çok şükür Mahmut’un çabaları Allah’ın izniyle önce eşimi sonra da beni olay yerinden çıkartan Mahmut arkadaşımız, Allah razı olsun kendisinden. Kendisi Suriyeli, ailesi İdlib’de burada kendisi öğrenci olarak okuyor ama ailesi burada değilmiş bende onun için ayrı bir üzüntüdeyim. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Kendisi AKUT’a ve diğer devlet kuruluşlarına da yardımcı oldu” diye konuştu.

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