Enkaz altındaki köpek ve yavruları kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de ekipler, toprak damlı bir evin enkazında kalan köpek ve yavrularını kurtardı.
Dağgöl Mahallesi'nde daha önce yıkılmış toprak damlı bir evin enkazına yavrularıyla giren köpek, burada mahsur kaldı.
Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köpek ve 3 yavrusu enkaz altından çıkarıldı.
Köpekler, belediyenin hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.
Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı
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