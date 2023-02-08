Enkaz altındaki minik Muhammed'e şişe kapağından su içirdiler! 44 saat sonra mucize... 'Az kaldı kurban olurum sana çıkartacağız seni'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden 10 il etkilenmişti. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve pek çok vatandaşın enkaz altında kaldığı depremden sonra tüm Türkiye, bölgeden gelecek sevindirici haberlere kilitlendi. Hatay'dan gelen bir haber ise paylaşılan görüntülerle herkesin yüreğini ısıttı. Minik Muhammed'in enkaz altından kurtarılma anı ve ekiplerin ona su içirdiği görüntüler gündem oldu. İşte detaylar...

2 YAŞINDAKİ MUHAMMED 44 SAAT SONRA KURTARILDI

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor.

İstanbul İtfaiyesi’ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi’ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar.

ŞİŞE KAPAĞIYLA SU VERDİLER

Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdiler. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.

"BİRAZDAN ÇIKARTACAĞIZ SENİ, AZ KALDI! KURBAN OLURUM BEN SANA"

Ekiplerin küçük Muhammed'e ulaştıklarında "Muhammed parmağımı tut bakayım. Erkeksen tut bakalım. Erkek adam parmaktan tutar. Erkek... Maşallah maşallah. Aferin Muhammed. Birazdan çıkartacağız seni. Az kaldı. Kurban olurum ben sana. Bir su getirsenize hocam." dediği duyuldu.

MUHAMMED SU İÇTİ, ONLAR RAHATLADI

Muhammed şişenin kapağından su içerken ekiplerin büyük bir sevinç yaşadıkları görüldü.

O anlarda hem Muhammed hem de ekipler mutlu olurken ekipler "Hadi, az kaldı Muhammed, Aferin Muhammed. Su içti ya kendine geldi." dedi. (İHA)



