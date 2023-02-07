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Enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçmişlerdi! O şahıslar hakkında karar çıktı

07.02.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşlardan bazıları telefonla yardım istedi. Depremlerin acısı tazeyken sosyal medyada yayılan bir video ise infiale yol açtı. 3 kişi, enkaz altındaki bir depremzedeyi Discord uygulamasından arayıp dalga geçti. Tepki çeken görüntüler sonrası yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçmişlerdi! O şahıslar hakkında karar çıktı

Enkaz altındaki depremzedeyi arayarak dalga geçtiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık deprem meydana geldi. Büyük depremde enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler tepki çekti.

O görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin H.T.Ö., Y.S. ve 18 yaşından küçük M.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 3 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 1 harddiske el konuldu. Şüpheliler H.T.Ö., Y.S. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüphelilerden M.B. ve Y.S. Tutuklandı. Diğer şüpheli H.T.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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