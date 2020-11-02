Enkaz altından 3 yaşındaki Elif kurtarıldı

Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, depremden 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise yaşamını yitirmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonucu 79 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. AFAD depremde 962 kişinin de yaralandığını, 219 kişinin halen hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

İki kişinin daha aynı binanın enkazında olduğu aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına 7 bin 800 civarında personel katılıyor.

Depremde evleri yıkılanlar veya evlerinde hasar meydana gelenler geceyi oluşturulan barınma alanlarında geçirdi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, İzmir genelinde bin 814 çadır kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter üzerinde "Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Merkezi'ni duş, temizlik ihtiyacı olan depremzedelere açtık. Diğer tesislerimizi de bu amaçla kullanacağız, konteyner duşlar da kuruyoruz" açıklaması yaptı.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Cuma günü meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

DHA,DW/JD,HS

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