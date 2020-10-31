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Enkaz altından 9 buçuk saat sonra alkışlarla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 01:07 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindiren haber Doğanlar Apartmanı enkazından geldi.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindiren haber Doğanlar Apartmanı enkazından geldi. Depremden 9 buçuk saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuk alkışlarla enkaz altından çıkarıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51’de Ege Denizi’nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı Doğanlar Apartmanı’ndan 9 buçuk saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Alkışlarla enkazdan çıkarılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler çalışmalara devam ediyor
SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre, 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir’de 725, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 786 vatandaşımız yaralandı. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanırken, 13 binada çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3 bin 204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirildi.

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