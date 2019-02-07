HABER

Enkaz altından çıkarılan Tayyip’in babası: "Oğlumun durumu iyi”

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 17:41 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar’ın babası Nedim Alemdar, oğlunun durumunun iyi olduğunu belirterek, "Beni arayıp bina çöktü dediklerinde şaka yapıyorlar sandım, şok oldum” dedi.Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan ve durumunun iyi olduğu bildirilen 9 yaşındaki Tayyip Murat Alemdar’ın tedavisi sürüyor.

Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar’ın babası Nedim Alemdar, oğlunun durumunun iyi olduğunu belirterek, "Beni arayıp bina çöktü dediklerinde şaka yapıyorlar sandım, şok oldum” dedi.
Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan ve durumunun iyi olduğu bildirilen 9 yaşındaki Tayyip Murat Alemdar’ın tedavisi sürüyor. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi olan küçük Tayyip’in babası Nedim Alemdar, kazayla ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Baba Alemdar, "Biz 25 yıldır bu binada oturuyoruz. Bu olayın yaşanacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Beni arayıp haber verdiklerinde şaka yapıyorlar sandım ama olay yerine gittiğimde hayatın gerçekleriyle karşılaştım” dedi.
Apartmanda akrabalarıyla beraber yaşadıklarını söyleyen Alemdar, “Bir binada demek ki 3 4 aile kalabalık şekilde yaşamamalı. Biz bunu acı bir tecrübeyle öğreniyoruz. Enkazın altında bizim 6-7 çocuğumuz daha var. Ses veriyorlar ama hala kurtarılamıyor onlar. Biz 6. katta olan çocuğumuzu enkaz altından çıkardık ama yengemizi kaybettik. Bir kaybımız var şu an, inşallah daha da artmaz.Tabii ki gidenler geri gelmeyecek, insan hayatı bu kadar da basit değil. Biz de bu sektördeyiz gelsinler denetlesinler bizi, bu kadar başıboşluk olamaz" diye konuştu.
Binanın kolonlarının kesildiği iddiasına ilişkin konuşan Alemdar, “1999 yılındaki depremden sonra o binada güçlendirme yapıldı ama o zamandan sonra ben daha kontrol etmedim o durumları, o konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Onu zaman gösterecek. Bilir kişi gelecek bunları tespit edecek” dedi.
Nedim Alemdar, oğlu Tayyip’in sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunarak çocuğun durumunun iyi olduğunu belirtti. Alemdar, “Oğlumun şu an durumu iyi, az önce yanındaydım. Ama kontrol amacıyla yoğun bakımda tutuluyor. Ağrıları var tabi ki kırıkları da var. 9 saatin üzerinde bir süre enkaz altında kaldı. O yaşta bir çocuk için kolay değil. Biz umudu kesmiştik ama Allah bize bağışladı oğlumuzu. Artık kalanlarla yaşamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Bu taytı giyecek cesurlar aranıyorBu taytı giyecek cesurlar aranıyor
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildiŞüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Göçmen kaçakçılığı şüphelisi Antalya’da yakalandıGöçmen kaçakçılığı şüphelisi Antalya’da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.