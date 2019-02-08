HABER

Enkaz altından kurtarılan Havva’nın annesi Nazan Tekgöz İHA’ya konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün annesi tedavi gördüğü hastanede İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Kartal’da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün annesi tedavi gördüğü hastanede İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan Nazan Tekgöz: “Evde otururken birden bire pat diye ses geldi, bina çöktü”dedi.
Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu. Anne Tekgöz: “Oğlumu okula göndermiştim kardeşini alması için için. Ben de evde oturuyordum. Havva da telefonla oynuyordu içeri odada. Birden bire pat diye bir ses geldi biz hala ile beraber ağaya kalktık birbirimize sarıldık. Zaten direkt bina aşağı çöktük. Sonra çekyatın üzerine gelen bir parça ile arada boşluk oluştu. Çok çaba sarfettiler kurtardılar Elhamdülillah. Kızım da kurtuldu. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Kıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecekKıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecek
Sakarya polisi okul önlerinde kuş uçurtmuyorSakarya polisi okul önlerinde kuş uçurtmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.