HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkaz altından sevindiren haber! Eşi ve ailesi büyük mutluluk yaşadı

Enkaz altından sevindiren haber! Eşi ve ailesi büyük mutluluk yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası enkaz altında 4 çocuğuyla birlikte kalan Seher Perinçek’in sesini duyan kocası Oğuz Perinçek ve dede Bekir Dereli büyük mutluluk yaşadı. Birbirlerine sarılan aile bireyleri duygu dolu anlar yaşadı. Öte yandan enkaz altından 2 çocuk çıkarıldı.

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından umutlandıran haber gelmeye devam ediyor. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek’le ekipler temasa geçti. Dairenin salon bölümünde hep birlikte bir arada oldukları öğrenilen aileye ulaşmak için baba Oğuz Perinçek de ekiplerle birlikte hareket ediyor. Öte yandan çalışmalarını devam ettiren ekipler, enkaz altından 2 çocuğu çıkardı.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADILAR

Enkaz altındaki aileye ulaşmak için bir metrelik bir mesafenin kaldığı öğrenilirken, eşinin sesini duyan Oğuz Perinçek ve ailesi büyük mutluluk yaşadı. Birbirlerine sarılan Perinçek ailesi duygularını paylaştı. Perinçek, “Eşimde çocuklarım da iyi. Abinin biri girmiş çocuklarla da konuşmuş. Babanız da burada demiş. Bir saate kadar inşallah kendilerini çıkaracaklar inşallah” dedi.

AW154166_04

'ALLAH ONLARI BİZE BAĞIŞLADI'

Kızından haber alan Bekir Dereli de büyük mutluluk yaşadı. Dereli, “Enkaz altında 5 kişi var. Kızımla birlikte 4 torunum var. Hepsi aynı yerde ve sağlıkları yerinde. Çok mutluyum, çok. Allah onları bize bağışladı. Melek onlar melek! Hamdolsun Allah’ım sana, şükürler olsun. İki dakika önce seslerini duymuşlar. İçeriye girenler çok iyi olduğunu söyledi. Evlatlarıyla bir arada beraberlermiş. İkinci kattalar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
En Çok Okunan Haberler
Resmen mucize: 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Resmen mucize: 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
MSB'den İzmir'deki depremle ilgili açıklama: Yardımlar için kriz masası oluşturuldu
MSB'den İzmir'deki depremle ilgili açıklama: Kriz masası oluşturuldu
Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü
Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü
İzmir'den acı kare! Deprem zamanı durdurdu
İzmir'den acı kare
Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
Malatya'da koronavirüs önlemi! Otobüslere HES kodu zorunluluğu geliyor
Bir ilde koronavirüs önlemi! Otobüslere HES kodu zorunluluğu geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.