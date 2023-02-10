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Enkaz altından söyledikleri yürekleri ısıttı! Günlerce fenerle yaşama tutundu... "Tam ümidimi kesmiştim, uyuyacaktım"

10.02.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enkaz altında günlerce yaşama tutunan vatandaşların, kendilerini kurtarmaya gelenlere ilk söyledikleri yüreklere işliyor. Elinde fenerle enkaz altında 3 gün kalan bir kadının son derece sakin bir şekilde verdiği yanıtlar da sosyal medyada gündem oldu. Kadının "Tam ümidimi kesmiştim, biliyor musun? Teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız" şeklindeki konuşması yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde de enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için umutlu bekleyiş devam ediyor. Ekipler deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu sırada pek çok duygulu hikayeler de yaşanıyor.

Enkaz altında kalan bir kadının günlerce yaşama tutunduktan sonra kendisini kurtarmaya gelenlere büyük bir soğukkanlılıkla "Teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız, Allah razı olsun" şeklinde konuştuğu anlar izleyenleri duygulandırdı.

"Allah sizi, yakınlarınızı böyle durumlara düşürmesin inşallah. Tam ümidi kesmiştim, biliyor musun? Üşümeye başlamıştım, artık 'Bırakın beni uyuyacağım' diyordum" diyen kadına kurtarmaya gelen kişi ise "Allah'tan ümit kesilmez ablacığım" diye yanıt verdi.

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deprem enkaz

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