Enkaz altından söyledikleri yürekleri ısıttı! Günlerce fenerle yaşama tutundu... "Tam ümidimi kesmiştim, uyuyacaktım"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde de enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için umutlu bekleyiş devam ediyor. Ekipler deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu sırada pek çok duygulu hikayeler de yaşanıyor.

Enkaz altında kalan bir kadının günlerce yaşama tutunduktan sonra kendisini kurtarmaya gelenlere büyük bir soğukkanlılıkla "Teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız, Allah razı olsun" şeklinde konuştuğu anlar izleyenleri duygulandırdı.

"Allah sizi, yakınlarınızı böyle durumlara düşürmesin inşallah. Tam ümidi kesmiştim, biliyor musun? Üşümeye başlamıştım, artık 'Bırakın beni uyuyacağım' diyordum" diyen kadına kurtarmaya gelen kişi ise "Allah'tan ümit kesilmez ablacığım" diye yanıt verdi.

