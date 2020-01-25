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Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından 23 saat sonra yükselen kadın çığlığı üzerine ekipler kurtarma çalışmasını sesin geldiği yöne doğru yoğunlaştırdı - Jandarma personeli ve enkaz altındaki kadın arasındaki diyalog duygulandırdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğiyle enkaz altında bir kadınla iletişim sağladı.

Yaklaşık 23 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.

Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.

Ekiplerin kadın ve çocuğunu kurtarmak için başlattıkları çalışma sürüyor.

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler anne ile evladının sağ kurtarılması için yoğun çaba sarf ediyor.

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deprem Elazığ

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