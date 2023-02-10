Enkaz altındayken artçı sarsıntıya yakalandılar, depremzede korkmasın diye 'Hayır deprem yok artçı yok' dedi! 'Abla seni çıkaracağım demiştim'

Büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürdürüyor. Depremin etkilediği 10 ile Türkiye'nin dört bir yandan yardım ulaşırken, enkaz altında kalan depremzedeler de ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılıyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Adıyaman'da enkaz altındaki yaralı ve UMKE ekibinin arasında ise dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

"HANIM ABLA SENİ KURTARACAĞIZ"

Paylaşılan görüntülere göre UMKE ekibi, kurtarılmayı bekleyen yaralı kadına ismini sordu ve "Hanım abla seni kurtaracağız" dedi.

Yaralı kadına ulaşan ekiplerin bu sözünü daha sonra 'Abla seni çıkaracağım demiştim' sözü izledi.

ENKAZ ALTINDAYKEN ARTÇIYA YAKALANDILAR! KORKMAMASI İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

Yaralıya moral vererek hayatta tutmaya çalışan ekipler enkaz altındayken artçı sarsıntıya yakalandı. Ekipler, depremzedenin korkmaması için ise ellerinden geleni yaptı. Bu sırada bir ekip üyesinin 'Hayır deprem yok artçı yok' dediği görüldü.

10 İLDE BÜYÜK YIKIM

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Felaketin 5. gününde bir yandan arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan bilanço her geçen saat ağırlaşmaya devam ediyor.

Son olarak saat 08.30 itibarıyla can kaybı 18 bin 342'ye, yaralı sayısı 74 bin 242'ye yükseldi.

