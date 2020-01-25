Enkaz Başında 2 Aylık ve 7 Yaşındaki Çocuğunu Bekliyor

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan deprem en ağır hasarı Elazığ kent merkezine verdi. İki mahallede çöken binalar 18 kişiye mezar oldu. Çöken binaların ikisi Mustafa Paşa Mahallesi’ndeydi. Tamamen yıkılan binalardan 39 kişi sağ çıkarılsa da, hala enkaz altında kalanlar var. Onlarca kişi merakla çalışmaları izlerken, bazıları da enkazdan gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Duyulan her ses, umutları yeşertiyor. Enkaz altındaki yakınlarını bekleyenler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalışıyor. Serhat Aslan yaşlı gözlerle enkazdan gelecek bir haberi bekliyor. Aslan’ın eşi Halime, 7 yaşındaki oğlu Miraç, 2 aylık bebeği, kayınpederi ve kayınvalidesi hala enkaz altında.
Eşini ve çocuklarını alarak kayınpederi ve kayınvalidesinin ziyarete gelen, eşi ve çocuklarını burada bıraktıktan sonra dışarı çıkan Aslan 5 dakika sonra sarsıntıyı hissettiklerini anlatıyor.
Koşarak eve gelen Aslan, binanın enkazından yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Çevredekilerin yardımıyla bazı kişiler enkazdan çıkarıldı. Ancak Aslan ailesinden haber yoktu. Uzman ekiplerin gelmesiyle başlayan çalışmalarda 39 kişi sağ çıkarıldı. Ancak Aslan’ın yakınlarından hala haber gelmedi. Depremin üzerinden 20 saate yakın süre geçmesine rağmen aileye hala ulaşılamadı.
Aslan ve yakınları umutla beklemeye devam ediyor. Gözyaşlarını tutamayan Aslan, konuşmakta güçlük çekiyor.
Yeğenine destek olmak için gelen Erdal Çakmak, güç de olsa konuşuyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Çakmak, “Deprem 8:55’te oldu. Herkesi aradık, akrabalarımızı aradık. Yeğenim konuşamadı. Çocuklarını kaybettiğini söyledi. Çıktık geldik buraya. O saatten beri bekliyoruz. Yeğenimin iki tane çocuğu var. Biri 2 aylık biri 7 yaşında, hanımı, kaynanası kaynatası var. Dünden beri bekliyoruz, herhangi bir haber yok. Bekliyoruz, Allah'tan ümit kesilmez, inşallah birini hiç değilse bağışlar” dedi.
Bir yandan yakınlarına bilgi veren Çakmak, bir yandan dikkatle çalışmaları izliyor.
Aileye destek amacıyla Kovancılar İlçesinden gelen Cafer Akdemir de, umutla bekliyor. VOA Türkçe’ye konuşan Akdemir, “Ses yok şu anda. Biz de sabahtan beri bekliyoruz. Bir aileden 5 kişi, arkadaşım Cengiz Arifoğlu babası Mehmet Arifoğlu. Bir umut var inşallah, hiçbir haber yok. Bazen ses çıkıyor diyorlar ama ne kadar ses çıkıyor bilmiyoruz. Arkadaş arıyor telefonları çalıyor ama cevap veren yok” dedi.
Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeyi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile üyelerinin yanına gelerek teselli etti. Erbaş, aile ile görüşürken bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. Ancak bu da Aslan’ın yakınları değildi.
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