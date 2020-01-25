Enkaz Başında 2 Aylık ve 7 Yaşındaki Çocuğunu Bekliyor

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan deprem en ağır hasarı Elazığ kent merkezine verdi. İki mahallede çöken binalar 18 kişiye mezar oldu. Çöken binaların ikisi Mustafa Paşa Mahallesi’ndeydi. Tamamen yıkılan binalardan 39 kişi sağ çıkarılsa da, hala enkaz altında kalanlar var. Onlarca kişi merakla çalışmaları izlerken, bazıları da enkazdan gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Duyulan her ses, umutları yeşertiyor. Enkaz altındaki yakınlarını bekleyenler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalışıyor. Serhat Aslan yaşlı gözlerle enkazdan gelecek bir haberi bekliyor. Aslan’ın eşi Halime, 7 yaşındaki oğlu Miraç, 2 aylık bebeği, kayınpederi ve kayınvalidesi hala enkaz altında.

Eşini ve çocuklarını alarak kayınpederi ve kayınvalidesinin ziyarete gelen, eşi ve çocuklarını burada bıraktıktan sonra dışarı çıkan Aslan 5 dakika sonra sarsıntıyı hissettiklerini anlatıyor.

Koşarak eve gelen Aslan, binanın enkazından yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Çevredekilerin yardımıyla bazı kişiler enkazdan çıkarıldı. Ancak Aslan ailesinden haber yoktu. Uzman ekiplerin gelmesiyle başlayan çalışmalarda 39 kişi sağ çıkarıldı. Ancak Aslan’ın yakınlarından hala haber gelmedi. Depremin üzerinden 20 saate yakın süre geçmesine rağmen aileye hala ulaşılamadı.