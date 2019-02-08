Kartal’da enkazda aramalar sürerken, enkaz içinden görüntüler ortaya çıktı.

Kartal’da enkazda aramalar devam ederken , enkazın içinden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde enkaz ve çalışmalar görülürken, binanın hali gözler önüne serildi. Aramalara AFAD ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve motosikletli arama kurtarma destek ekipleri (MAKUD) de katılıyor.

