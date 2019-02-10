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ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI GECE BOYU DEVAM ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 06:42 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.  Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.
Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.

Görüntü Dökümü:
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-Enkaz alanı
-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar

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