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Enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 09:13 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.

Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL(DHA)-KARTAL'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti. Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.

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