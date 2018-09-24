Enkazcılar Sitesindeki yangında hasar oluştu

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) MALATYA'da Enkazcılar Sitesi'nde bulunan odunlukta bilinmeyen nedenle çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Enkazcılar Sitesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, odunluk deposunun alev alev yandığını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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