HABER

Enkazdaki ziynet eşyaları sahibine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Kağıthane'de 22 Nisan'da tahliye edildikten sonra çöken binada yaşayan kadın, enkaz altında kalan yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını belediye ekiplerinden teslim aldı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane’de çöken binanın enkazı altında kalan para ve ziynet eşyası, belediye ekiplerince sahibine teslim edildi.

Yahya Kemal Mahallesi’nde 22 Nisan’da bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edildikten sonra çöken binada yaşayan 57 yaşındaki Emine Dulkadir'in ziynet eşyası ve parası enkaz altında kaldı.

Dulkadir’in durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Kağıthane Belediyesi ekipleri, haftalar süren çalışma sonunda enkaz altındaki yaklaşık 400 bin lira tutarındaki ziynet eşyası ve parayı bularak sahibine teslim etti.

Binanın yıkıldığı gün taziye ziyareti nedeniyle evde bulunmadığını belirten Dulkadir, "Ekmek paramı dahi alamadım. Kalan her şeyi kaymakamlığa bildirdim. Altınlarım ve hac param evde kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
3 kız öğrenciye istismar sanığı öğretmene 54 yıl hapis3 kız öğrenciye istismar sanığı öğretmene 54 yıl hapis
MSB'den dikkat çeken paylaşım!MSB'den dikkat çeken paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emine Dulkadir Enkaz ziynet

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım

MSB'den dikkat çeken paylaşım!

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Sınırda eğitim gören öğrencilere nakil hakkı

Sınırda eğitim gören öğrencilere nakil hakkı

Son dakika! İstanbul'da 'emlak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 'emlak' operasyonu! Gözaltılar var

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.