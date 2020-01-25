HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkazdan 14 saatin ardından bir kadın daha sağ çıkarıldı

Enkazdan 14 saatin ardından bir kadın daha sağ çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 14 saat sonra enkaz altından bir kadın daha kurtarıldı.Merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 14 saat sonra enkaz altından bir kadın daha kurtarıldı.
Merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmanın ardından bir kadın daha arama kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. Depremin ardından yıkılan binalardaki çalışmaları takip etmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelerek incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
68 bin 394 personel ile Huzur Güvenlik Uygulaması68 bin 394 personel ile Huzur Güvenlik Uygulaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

Bakan Soylu açıkladı! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Bakan Soylu açıkladı! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem sonrası Çınar’da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

Depremin ardından Diyarbakır'da korkutan görüntü

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem bölgesine 4 sahra hastanesi

Deprem bölgesine 4 sahra hastanesi

AFAD verilerine göre Türkiye'de meydana gelen büyük depremler

Türkiye'de meydana gelen büyük depremler

Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.