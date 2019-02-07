Enkazdan 18 saat sonra kız çocuğu kurtarıldı (2)

Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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