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Enkazdan 60 saat sonra kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

Çin’de Perşembe günü çöken 3 katlı bir binanın enkazında kalan kadın, itfaiye ekiplerinin 60 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.Çin’in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletinin başkenti Guiyang’da Perşembe günü 3 katlı bir bina çökmüştü.

Çin’de Perşembe günü çöken 3 katlı bir binanın enkazında kalan kadın, itfaiye ekiplerinin 60 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Çin’in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletinin başkenti Guiyang’da Perşembe günü 3 katlı bir bina çökmüştü. Binanın enkazında bir kadının kaldığını öğrenen itfaiye ekipleri, Perşembe gününden bugüne hummalı bir çalışma yürüttü. 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından arama kurtarma çalışmalarına hız veren ekipler, yoğun çalışmanın sonucunda enkaz altında kalan kadını 60 saat sonra canlı olarak kurtarmayı başardı. 60 saatlik çabanın ardından kurtarılan kadın hastaneye götürüldü. Tedavisine başlanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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