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  4. Enkazdan 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti, annesi tedaviye alındı (2)

Enkazdan 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti, annesi tedaviye alındı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

TÜRK KIZILAY'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM Elazığ Maden'e bağlı Gezin beldesinde, enkaz altından sağ olarak çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin (12), Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı. Türk Kızılayı, Twitter'dan Miraç'ın Kızılay yelekli fotoğrafını, "Geçen yıl düzenlediğimiz 'Hayalime dönüşen oyuncaklar' projemize katılan gönüllümüz Miraç'ın depremde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik.

Enkazdan 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti, annesi tedaviye alındı (2)

TÜRK KIZILAY'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Elazığ Maden'e bağlı Gezin beldesinde, enkaz altından sağ olarak çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin (12), Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı. Türk Kızılayı, Twitter'dan Miraç'ın Kızılay yelekli fotoğrafını, "Geçen yıl düzenlediğimiz 'Hayalime dönüşen oyuncaklar' projemize katılan gönüllümüz Miraç'ın depremde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Allahtan rahmet, ailesine ve tüm Türk Kızılay camiasına bağsağlığı dileriz" mesajıyla paylaştıı. Sosyal medya kullanıcıları da paylaşımın altına duygu yüklü yorumlar yazdı.

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