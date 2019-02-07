Enkazdan bir kişinin cesedi çıkarıldı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Ceset ambulansa konularak olay yerinden götürüldü. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkaz alanında incelemelerde bulunuyordu.
Öte yandan, çöken binadan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkazdan birçok eşya çıkarılırken, vinç yardımıyla, tavan ve duvar parçaları da kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
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