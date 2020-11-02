Enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumu nasıl? Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, Elif Perinçek'in kurtuluş anları ve sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ELİF'E İLK TIBBİ MÜDAHALEYİ YAPTI

Elif'e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer alan Ünsel, 65. saate yaklaştıkları anda umutlarını yavaş yavaş kaybetmek üzere olduklarını ifade etti.

"BİZİM İÇİN GERÇEKTEN MUCİZEYDİ"

Ünsel, AFAD ekibinin enkazda deliği açıp bir bebek tespit ettiğinde saatlerin 07.54'ü gösterdiğini dile getirerek, "Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi ve çok küçük bir yapıya sahipti. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi." dedi.

Elif'i 08.05'te delikten çıkardıklarını ifade eden Ünsel, ilk müdahaleyi deliğin başında yaptıklarını, travma tahtası ile boyunluk taktıklarını ve üstünü örterek sahra hastanesine aldıklarını aktardı.

SAHRA HASTANESİNDEKİ İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ'NE SEVK EDİLDİ

Hastanede tüm tıbbi bakımları yapılan bebeğin damar yolunun açıldığını ve serum takıldığını, oksijen takviyesi yapıldığını anlatan Ünsel, bebeğin ambulans ekiplerince 08.12 itibarıyla Ege Üniversitesine nakledildiğini dile getirdi.