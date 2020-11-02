HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumu nasıl? Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumu nasıl? Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 13:25 | Son Güncelleme

İzmir'de enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilen Elif'in tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, Elif Perinçek'in kurtuluş anları ve sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ELİF'E İLK TIBBİ MÜDAHALEYİ YAPTI

Elif'e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer alan Ünsel, 65. saate yaklaştıkları anda umutlarını yavaş yavaş kaybetmek üzere olduklarını ifade etti.

"BİZİM İÇİN GERÇEKTEN MUCİZEYDİ"

Ünsel, AFAD ekibinin enkazda deliği açıp bir bebek tespit ettiğinde saatlerin 07.54'ü gösterdiğini dile getirerek, "Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi ve çok küçük bir yapıya sahipti. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi." dedi.

Elif'i 08.05'te delikten çıkardıklarını ifade eden Ünsel, ilk müdahaleyi deliğin başında yaptıklarını, travma tahtası ile boyunluk taktıklarını ve üstünü örterek sahra hastanesine aldıklarını aktardı.

Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldıSon dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı

SAHRA HASTANESİNDEKİ İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ'NE SEVK EDİLDİ

Hastanede tüm tıbbi bakımları yapılan bebeğin damar yolunun açıldığını ve serum takıldığını, oksijen takviyesi yapıldığını anlatan Ünsel, bebeğin ambulans ekiplerince 08.12 itibarıyla Ege Üniversitesine nakledildiğini dile getirdi.

"TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA"

"Elif beklediğimizden daha iyi çıktı." diyen Ünsel, "Tıbbi uç noktamızdan ambulansımıza alırken bir UMKE'ci arkadaşımızın parmağını tutuyordu, yani o kadar iyiydi. Hastaneden de bilgi aldık gerekli bakımları yapılmış tedbir amaçlı yoğun bakımdaymış." dedi.

65 saat sonra minik Elif'in kurtarılma anını anlattı: Yüzünü temizledik gözünü açtı, o an donduk kaldık65 saat sonra minik Elif'in kurtarılma anını anlattı: Yüzünü temizledik gözünü açtı, o an donduk kaldık

Ünsel, arama kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok önemli olduğunu, ekiplerin 1 dakika durmadan çalıştığını, tek isteklerinin canlı bedenlerle enkaz alanından ayrılmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

En Çok Okunan Haberler
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
Enkazdan mucize bekleniyor! Rıza Bey Apartmanı'nda ses duyuldu
Ses duyuldu, enkazda dinleme başlatıldı
Başını ve cinsel organını kesip öldürüp, kanlı elbiseleriyle kahvehanede çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Yaralıları ayakta beklediler! O gecenin hikayesi ortaya çıktı
Yaralıları ayakta beklediler! O gecenin hikayesi ortaya çıktı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 2 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.