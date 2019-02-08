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Enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki bir genç erkek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

IHAAW131215-ASA/08-02-2019 - Enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki bir genç erkek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 08.02.2019 13:12:15 TSI NNNN

IHAAW131215-ASA/08-02-2019

- Enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki bir genç erkek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

08.02.2019 13:12:15 TSI
NNNN

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