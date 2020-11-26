HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkazdan kurtarılan amatör futbolcu Malik Tahirler yaşamını yitirdi

Enkazdan kurtarılan amatör futbolcu Malik Tahirler yaşamını yitirdi

26.11.2020 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç futbolcunun annesi de depremde yaşamını yitirmişti.
Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremde, Bayraklı ve Bornova ilçesinde bulunan 17 bina yıkılmış, 116 vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremde yıkılan apartmanlardan biri olan Doğanlar Apartmanının enkazından 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki futbolcu Malik Tahirler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 28 gündür yaşam mücadelesini sürdüren Malik Tahirler, verdiği savaşı bugün kaybetti. Malik Tahirler’in vefatıyla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 117’ye çıktı.
Malik Tahirler’in annesi Nazmiye Doğrayan da depremde hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Maske alırken ilk buna bakın çok önemli detay! Maske alırken ilk buna bakın çok önemli detay!
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Maske alırken nelere dikkat edilmeli? Çok önemli detay

Maske alırken ilk buna bakın çok önemli detay!

65 yaş ve üstü cuma namazı saati... 65 yaş ve üstü saat kaçta dışarı çıkabiliyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?

Antalya'da garip olay: Sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakıldı

Polis üniforması yanmış halde bulundu! Her yerde aranıyor

'Asgari ücretliyim' dedi, Maldivler'de fotoğrafları çıktı

'Asgari ücretliyim' dedi, Maldivler'de fotoğrafları çıktı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Arkadaşının 13 milyon lira ikramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Cezası belli oldu

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.