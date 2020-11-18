Enkazdan kurtarılan Ayda ile annesinin son konuşmaları duygulandırdı: Baban bizi gelip kurtaracak

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesindeki binalar gördü. Rıza Bey Apartmanı'nda Fidan Gezgin ile birlikte 37 kişi hayatını kaybetti. Fidan Gezgin'in kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazında sağ çıkarıldı. Ayda'nın 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise iş yerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu.

Yaşadıklarından bahseden Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, zor bir süreç geçirdiğini belirterek, "Süreç geçmek bilmedi. 5 gün boyunca enkaz başında ailemle, dostlarımla beraber bir an önce çıkarılmaları için bekledik ve dua ettik. Elimizden bir şey gelmedi. AFAD, jandarma, özel bireysel ekipler, tüm burada çalışanlardan herkesten Allah razı olsun, çok yardımcı oldular. Kendi canlarını hiçe saydılar. Sürekli moral vermeye çalıştılar bize, evladımı, karımı diğer insanları kurtarmak için elinden geleni yaptılar" dedi.

Şu an için ev aradıklarını belirten Uğur Gezgin, “Öncelik tabi ev konusu var, ev işi çözülmek üzere zaten evin içine girdiğimiz zaman her şey çorap söküğü gibi gelecek. Sonra psikolojik tedavi sürecimiz var. Ondan sonra normal yaşamımıza mecburen devam etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.