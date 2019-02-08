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Enkazdan kurtarılan genç hastaneye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:53 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi.

İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi.

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