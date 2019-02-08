Enkazdan kurtarılan Havva’nın kardeşi: “Olaydan 10 dakika önce evden çıktım"

Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün kardeşi Baran Tekgöz, açıklamalarda bulundu. Baran Tekgöz yaptığı açıklamada binanın yıkılmadan 10 dakika önce evden çıktığını söylerken, Havva’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra yaralı halde kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün kardeşi Baran Tekgöz, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Binanın çökmesinden kısa süre önce evden çıktığını söyleyen Baran Tekgöz yaptığı açıklamada: “Ben kardeşimi okuldan almaya gitmiştim, 4’te okuldan çıkıyordu. Sonra babam aradı binanın çöktüğünü söyledi. Çökmeden yaklaşık 6 saat sonra annem çıkarıldı, 21 saat sonra da kardeşim çıkarıldı. Bina çökmeden 10 dakika önce ben evden çıkmıştım” dedi.

Binada ikamet edenler hakkında konuşan Tekgöz: “Normalde bina 43 kişiymiş. Ama hepsi evde değilmiş. İkinci katta o sırada Mevlüt varmış orada baya bir kalabalık var. Biz beşinci katta oturuyoruz. Ben de sabaha kadar bekledim olay yerinde.” diye konuştu.

